-SÜPER LİG'DE 27 VE 28. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 27 ve 28. hafta maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 10 Nisan Pazar günü oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de 27 ve 28. hafta maçlarının programı şöyle: -27. HAFTA- 2 Nisan Cumartesi: 14.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor (Necmettin Şeyhoğlu) 16.00 Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül) 17.00 Ankaragücü-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Trabzonspor-Konyaspor (Hüseyin Avni Aker) 3 Nisan Pazar: 14.00 Manisaspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bucaspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Fenerbahçe-Bucaspor (FB Şükrü Saracoğlu) 4 Nisan Pazartesi: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor) -28. HAFTA- 8 Nisan Cuma: 20.00 Bursaspor-Medical Park Antalyaspor (Bursa Atatürk) 9 Nisan Cumartesi: 14.00 Bucaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Buca) 16.00 Konyaspor-Manisaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 19.00 Eskişehirspor-Fenerbahçe (Eskişehir Atatürk) 10 Nisan Pazar: 14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Sivasspor (Atatürk Olimpiyat) 14.00 Gaziantepspor-Ankaragücü (Kamil Ocak) 17.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom) 11 Nisan Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)