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Spor

SÜPER LİG'DE 25. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

09 Mart 2011 15:00

-SÜPER LİG'DE 25. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 25. hafta maçlarında görevli hakemler şunlar: 11 Mart Cuma: 20.00 Manisaspor-Beşiktaş: Barış Şimşek 12 Mart Cumartesi: 14.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehirspor: Suat Arslanboğa 19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Kuddusi Müftüoğlu 13 Mart Pazar: 13.30 Medical Park Antalyaspor-Gençlerbirliği:  Hüseyin Göçek 15.00 Ankaragücü-Galatasaray: Halis Özkahya 15.30 Bucaspor-Gaziantepspor: Yunus Yıldırım 17.30 Sivasspor-Kayserispor: Abdullah Yılmaz 19.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Bülent Yıldırım

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