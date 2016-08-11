Süper Lig'de 22 hakem görev yapacak

2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda geçen sezon 39 olan hakem sayısı 22'ye indirildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yeni sezon için belirlenen hakemler 9 ayrı bölgeden seçildi.

Fanatik'in haberine göre, ligde 5 takımı bulunan İstanbul, 7 hakemle bu alanda da çoğunluğu oluşturuyor. Ayrıca Ankara ve İzmir’den dörder, Trabzon’dan 2, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir ve Kayseri’den birer hakem yer alıyor.





FIFA kokartlı hakemler





Süper Lig’de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 6’sının FIFA kokartı bulunuyor.



Türkiye’nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır’ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy ve Ali Palabıyık, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.



Öte yandan, MHK tarafından klasman düşürülen hakemler arasında yer alan Deniz Ateş Bitnel’in de FIFA kokartı var.



Arda Kardeşler, tek yeni hakem



Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonda sadece bir hakem ilk kez görev yapacak.



Süper Lig hakem listesine giren Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler, yeni sezonda ilk kez düdük çalacak.



Deniz Çoban ve İlker Meral mesleği bıraktı



Geçen sezon Süper Lig’de görev yapan Deniz Çoban ve İlker Meral mesleği bıraktı.



Süper Lig’de geride kalan sezonda yapılan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçında hatalı kararlar veren 39 yaşındaki Deniz Çoban, bu müsabakanın ardından hakemliği bıraktığını açıkladı.



Bu sezon klasman listelerinde yer almayan 45 yaşındaki İlker Meral’ın da mesleği bıraktığı öğrenildi.





16 hakem klasman düştü





Yeni sezon öncesi 16 hakem 1. Lig kadrosuna kaydırıldı.



Geçen sezon Süper Lig kadrosunda yer alan, yeni sezonda 1. Lig’de düdük çalacak hakemler şunlar:



Abdullah Yılmaz, Sarper Barış Saka, Mehmet Emre Atasoy, Caner Ak, Erkan Engin, Deniz Ateş Bitnel, Özgüç Türkalp, Mustafa Öğretmenoğlu, Onur Karabaş, Murat Özcan, Hakan Ceylan, Özkan Çeliker, Koray Gençerler, Çağatay Şahan, Mustafa İlker Coşkun ve Süleyman Abay.





Profesyonel hakemler





Yeni sezonda 9 hakem profesyonel olarak görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1,5 yıl önce hayata geçirilen profesyonel hakemlik uygulaması kapsamında Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Tolga Özkalfa, Halis Özkahya ile Bülent Yıldırım bu listede yer alıyor.





En genç ve en yaşlı hakemler





Süper Lig’de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci, bu sezon ilk kez görev yapacak 28 yaşındaki Arda Kardeşler olacak.



44 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.





En çok maç yöneten Cüneyt Çakır





Yeni sezonda görev alacak hakemler içinde Süper Lig’de en çok maç yöneteni, Cüneyt Çakır olarak dikkati çekiyor.



Türkiye’nin en kariyerli hakemi olarak ön plana çıkan 40 yaşındaki Cüneyt Çakır, Süper Lig’de 15 sezonda 255 maçta düdük çaldı.



2001-2002 sezonundan bu yana Süper Lig’de görev alan Cüneyt Çakır’ı, 13 sezon ve 239 maçla Fırat Aydınus, 13 sezon ve 193 maçla da Bülent Yıldırım izliyor.



Hakemler



Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar:



Hakem Yaş Bölgesi Mesleği



Cüneyt Çakır 40 İstanbul İşletmeci

Fırat Aydınus 43 İstanbul Mühendis

Bülent Yıldırım 44 Ankara Yöneticilik

Hüseyin Göçek 40 İstanbul Yöneticilik

Halis Özkahya 36 İstanbul Öğretmen

Barış Şimşek 40 Trabzon Mühendis

Mete Kalkavan 37 İstanbul Mühendis

Ali Palabıyık 35 Ankara İletişim-Telekom

Yaşar Kemal Uğurlu 35 Ankara Sigortacı

Kutluhan Bilgiç 35 İzmir Yöneticilik

Serkan Tokat 36 Ankara Öğretmen

Volkan Bayarslan 38 İstanbul Mühendis

Serkan Çınar 40 İstanbul Eğitimci

Alper Ulusoy 35 İzmir Mühendis

Özgür Yankaya 38 Edirne Öğretmen

Tolga Özkalfa 39 İzmir Diş hekimi

Abdulkadir Bitigen 33 Kayseri Diş hekimi

Suat Arslanboğa 38 Eskişehir Eğitimci

Bülent Birincioğlu 37 Trabzon Öğretmen

Halil Umut Meler 30 İzmir Yöneticilik

Ümit Öztürk 33 Denizli Mühendis

Arda Kardeşler 28 Bursa Mühendis