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Spor

SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) 

16 Şubat 2011 13:28

-SÜPER LİG'DE 22. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan haftanın hakemleri şunlar: 18 Şubat Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Sivasspor: İlker Meral 19 Şubat Cumartesi: 14.00 Kasımpaşa-Ankaragücü: Tolga Özkalfa 16.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek 17.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Yunus Yıldırım 19.00 Galatasaray-Bucaspor: Kuddusi Müftüoğlu 20 Şubat Pazar:  14.00 Kayserispor-Medical Park Antalyaspor: Bünyamin Gezer 17.00 Konyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halis Özkahya 21 Şubat Pazartesi:  20.00 Manisaspor-Trabzonspor: Fırat Aydınus -DERBİ'Yİ ÇAKIR YÖNETECEK Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 20 Şubat Pazar günü yapılacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dev maçın 4. hakemi ise Süleyman Abay olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan lig maçında da aynı hakem dörtlüsü görev yapmıştı.

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