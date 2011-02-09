-SÜPER LİG'DE 21. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar: 12 Şubat Cumartesi: 14.00 Bucaspor-Konyaspor: Cüneyt Çakır 16.00 Sivasspor-Trabzonspor: Kuddusi Müftüoğlu 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gençlerbirliği: İlker Meral 19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım 13 Şubat Pazar: 13.30 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Deniz Çoban 16.00 Eskişehirspor-Bursaspor: Halis Özkahya 17.00 Medical Park Antalyaspor-Manisaspor: Suat Arslanboğa 19.00 Ankaragücü-Beşiktaş: Özgür Yankaya 14 Şubat Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Fırat Aydınus