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Spor

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 10 Ağustos'ta başlayacak

Profesyonel liglerde 2018-2019 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi

20 Nisan 2018 19:20

Profesyonel liglerde 2018-2019 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1\'inci Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona ererken Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak normal sezon, 4 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

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