Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Hafta sonun oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
Süper Lig
2 Şubat Cuma
20:00 Bursaspor- Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 Şubat Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
16:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
4 Şubat Pazar
13:30 Kasımpaşa - Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek
13:30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus
5 Şubat Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek