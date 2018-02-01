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Spor

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Haftanın açılış maçını Halil Umut Meler yönetecek

01 Şubat 2018 18:02

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 

Hafta sonun oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

Süper Lig

2 Şubat Cuma
20:00 Bursaspor- Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 Şubat Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler 
16:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

4 Şubat Pazar
13:30 Kasımpaşa    - Teleset Mobilya Akhisarspor: Barış Şimşek
13:30 Osmanlıspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16:00 Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Fırat Aydınus

5 Şubat Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Göztepe: Hüseyin Göçek

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