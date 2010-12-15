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Spor

SÜPER LİG'DE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

15 Aralık 2010 15:56

-SÜPER LİG'DE 17. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 17. ve ilk yarının son haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:  17 Aralık Cuma: 20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus 18 Aralık Cumartesi:  14.00 Kayserispor-Bucaspor: Süleyman Abay 16.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Cüneyt Çakır 17.00 Medical Park Antalyaspor-Ankaragücü: Hüseyin Göçek 19.00 Fenerbahçe-Sivasspor: Yunus Yıldırım 19 Aralık Pazar:  14.00 Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Kamil Abitoğlu 16.00 Konyaspor-Galatasaray: İlker Meral 17.00 Kasımpaşa-Eskişehirspor: Abdullah Yılmaz 19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Halis Özkahya

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