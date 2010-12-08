-SÜPER LİG'DE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 10 Aralık Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Beşiktaş: Bünyamin Gezer 11 Aralık Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabükspor-Medical Park Antalyaspor: Süleyman Abay 17.00 Bucaspor-Manisaspor: Barış Şimşek 19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Yunus Yıldırım 12 Aralık Pazar: 14.00 Sivasspor-Konyaspor: Abdullah Yılmaz 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 17.00 Gaziantepspor-Kayserispor: Hüseyin Göçek 19.00 Ankaragücü-Fenerbahçe: Kuddusi Müftüoğlu 13 Aralık Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Kasımpaşa: Halis Özkahya