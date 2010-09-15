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Spor

SÜPER LİG'DE 152 YABANCI FUTBOLCU BURSA (A.A)

15 Eylül 2010 13:34

-SÜPER LİG'DE 152 YABANCI FUTBOLCU  BURSA (A.A) - 15.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın kadrosunda, 48 ülkeden 152 yabancı futbolcu forma giyiyor. Yabancı kontenjanının 10'a çıkmasına paralel olarak Türk kulüplerinin bu futbolculara gösterdiği ilgi de arttı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü ve Konyaspor, 10 yabancı kontenjanının tamamını kullanmayı tercih ederken, Medical Park Antalyaspor, kadrosunda 6 yabancı futbolcu bulunan tek takım statüsünde. 18 takımın kadrosunda 48 ülkeden 152 yabancı futbolcu forma giyerken, Brezilya, 22 futbolcuyla Türk takımlarının en çok ilgi gösterdiği ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi, 10 futbolcuyla Arjantin, 9'ar futbolcuyla Hırvatistan ve Kamerun, 8 futbolcuyla Slovakya izliyor. Takımlar, genelde kadrolarında aynı ülkeden en fazla 2 futbolcu bulundurmayı tercih ediyor. Bu tercih dışında davranan kulüplerden Bursaspor'un kadrosunda, 4 Arjantinli futbolcu yer alıyor. Fenerbahçe ise dünyanın futbolda önde gelen diğer Güney Amerika ülkesi Brezilya'dan 4 futbolcuyu kadrosunda barındırıyor. Gaziantepspor da sarı-lacivertliler gibi Brezilya'dan 4 futbolcuya sahip. Ankaragücü'nde ise son Dünya Kupası'nda beklentilerin üstünde performans gösteren Slovakya'dan, yıldız futbolcuları Robert Vittek'in de aralarında yer aldığı 4 futbolcu bulunuyor. Türkiye'de forma giyen 3 Alman futbolcunun tamamı da Beşiktaş'ta forma giyiyor.

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