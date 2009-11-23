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Spor

Süper ligde 13 haftada 6 teknik adam değişti

23 Kasım 2009 15:45

Turkcell Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 5 takımda toplam 6 teknik adam değişikliği yapıldı.
     Trabzonspor'da, Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından başkan Sadri Şener'in, Hugo Broos'a görevini bırakmasının şık olacağı yönündeki ifadelerine Belçikalı teknik adamın ''Tamam'' yanıtı verdiğini açıklamasıyla, ligin 13 haftalık bölümünde görevi son bulan teknik adam sayısı 6'ya çıktı.
     Denizlispor, ligin başındaki 9 haftalık bölümde 2 teknik adam değişikliğiyle başı çekti.
     Turkcell Süper Lig'in geride kalan 13 haftalık bölümünde 5 kulübün yaptığı teknik adam değişiklikleri şöyle:
     Denizlispor: 4. hafta sonunda Erhan Altın gönderilirken, yerine Nurullah Sağlam'a görev verildi. 9. hafta sonunda Nurullah Sağlam'ın bıraktığı göreve 10. hafta sonunda bu kez Hakan Kutlu getirildi.
     Kasımpaşa: 4. hafta sonunda Besim Durmuş'un yerine Yılmaz Vural teknik direktörlük görevini aldı.
     Sivasspor: 8. hafta sonunda Bülent Uygun görevi bırakırken, takımın başına Muhsin Ertuğral geçti.
     Ankaragücü: 12. hafta sonunda Hikmet Karaman'ın görevi son bulurken, Norveçli teknik adam Trond Sollied ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
     Trabzonspor: 13. hafta sonunda Hugo Broos, başkan Sadri Şener'in isteğiyle görevini bırakmayı kabul etti.

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