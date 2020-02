Süper Lig'de 13. hafta perdesi Galatasaray-A.Konyaspor maçıyla açılıyor

Terim\'i sakat ve cezalılar düşündürüyor

Kocaman, ilk deplasman galibiyeti peşinde

Serhan TÜRK / İsmail AKKAYA - İstanbul/Konya (DHA)

UEFA Ulusal Lig için verilen milli aranın ardından Süper Lig 13. hafta maçlarıyla devam edecek.

Birbirinden kritik karşılaşmaların ilki yarın Türk Telekom Stadı\'nda saat 20.30\'da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak.

Ev sahibi Galatasaray\'da Serdar, Eren ve Nagatomo iyileşti ancak Teknik Direktör Fatih Terim\'i yine de sakatlığı ve cezaları süren oyuncular düşündürüyor.

Tecrübeli teknik adamın hücum gücünü artırmak adına savunmada 3 stoper ve kenarlarda iki bekin sık sık ileri çıkacağı oyun kurgusu üzerinde duracağı öğrenildi. 3-5-2 sisteminde Fatih Terim savunmada Ozan, Maicon ve Serdar\'ı oynatıp sağ kanatta Mariano, sol kanatta Ömer Bayram\'ı kullanacak. Orta sahanın merkezinde Selçuk ve Fernando ikilisi görev yapacak. İleride ise Feghouli, Onyekuru ve Eren görev yapacak.

HİÇ GALİP GELEMEDİ

Geçtiğimiz pazartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu\'nda düzenlenen imza töreninde 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman ilk sınavı deplasmanda Galatarasay\'a karşı verecek.

Hem Atiker Konyaspor hem de Kocaman, Galatasaray\'a karşı İstanbul\'da hiç galip gelemedi. Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret kalırken Yeşil-beyazlı ekip Süper Lig\'de rakibi ile yaptığı son 23 maçı kazanamadı.

Rakibiyle İstanbul\'da 17 kez karşılaşan Konyaspor, 15 kez mağlup oldu, 2 kez berabere kaldı, deplasmanda 3 puana ulaşamadı.

İlk kez 2005-2006 sezonu başında yeşil beyazlı takımın başına geçen Aykut Kocaman, Galatasaray\'a karşı ligde oynadıkları her iki maçı da kaybetti. Daha sonra 2014-2015 sezonunda takımın başına tekrar getirilen Kocaman, Galatasaray\'a karşı ligde oynadığı her iki maçı yine kaybetti. 2015-2016 sezonunda Galatasaray\'a karşı ilk maçta farklı mağlup olan Kocaman, ikinci maçta ise bir puan almayı başardı. Kocaman, yeşil beyazlı ekipteki son sezonunda ise Galatasaray\'a her iki maçta da mağlup oldu. Aykut Kocaman, yeşil beyazlı ekiple birlikte Galatasaray\'a karşı çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Kocaman, cuma günü deplasmanda oynanacak Galatarasay maçını kazanıp, yeşil beyazlı ekibin başında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Haftanın açılış maçında her iki takımdaki son durum ise şöyle:

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera - Ozan, Maicon, Serdar - Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer - Feghouli, Onyekuru, Eren

CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, Donk

SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan

KONYASPOR MUHTEMEL 11

Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Yatabare

SAKAT: Hurdato, Selim

CEZALI :Yok