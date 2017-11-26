Süper Lig'de 13. hafta Kayseri-Başakşehir maçı ile tamamlanacak

Avrupa yorgunu Başakşehir\'de Emre ve Adebayor takıma dönüyor...

İSTANBUL (DHA) Medipol Başakşehir, Süper Lig\'de 13. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak

karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertliler, Kayserispor\'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek ve 29 puanı bulunan lider Galatasaray\'ı yakalamak istiyor.

Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor ise bu karşılaşma öncesinde 22 puana sahip.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Medipol Başakşehir\'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir\'in durumu maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekibin, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi\'nde

Bulgaristan ekibi Ludogorets\'i 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyemeyen Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy\'nin ise Kayseri deplasmanında takımdaki yerlerini alması bekleniyor.

KAYSERİSPOR

Muammer, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Bodrin, Güray, Deniz Türüç, Umut Bulut

SAKAT: Asomoah Gyan, Varela

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI : Kale arkası 10 TL, maraton 30

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

SAKAT: Mahmut (şüpheli), Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen

CEZALI: Yok