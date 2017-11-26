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Spor

Süper Lig'de 13. hafta Kayseri-Başakşehir maçı ile tamamlanacak

Avrupa yorgunu Başakşehir'de Emre ve Adebayor takıma dönüyor

26 Kasım 2017 16:09

Avrupa yorgunu Başakşehir\'de Emre ve Adebayor takıma dönüyor...

İSTANBUL (DHA) Medipol Başakşehir, Süper Lig\'de 13. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak
karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertliler, Kayserispor\'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek ve 29 puanı bulunan lider Galatasaray\'ı yakalamak istiyor.
Son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor ise bu karşılaşma öncesinde 22 puana sahip.
SAKAT OYUNCULARIN DURUMU
Medipol Başakşehir\'de sakatlıkları bulunan kaptan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir\'in durumu maç gününde netlik kazanacak. Turuncu-lacivertli ekibin, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi\'nde
Bulgaristan ekibi Ludogorets\'i 2-1 mağlup ettiği maçta forma giyemeyen Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy\'nin ise Kayseri deplasmanında takımdaki yerlerini alması bekleniyor.

KAYSERİSPOR
Muammer, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Bodrin, Güray, Deniz Türüç, Umut Bulut
SAKAT: Asomoah Gyan, Varela
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI : Kale arkası 10 TL, maraton 30

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
SAKAT: Mahmut (şüpheli), Mehmet Batdal, Chedjou, Egemen
CEZALI: Yok

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