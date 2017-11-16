Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Açılış maçında yarın Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuk edecek
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak
İSTANBUL (DHA) - SÜPER Lig\'in 12\'ni haftası, yarın Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynayacak karşılaşmayla başlayacak. Merkez Hakem Kurulu hakemleri atadı. Haftanın programı şöyle:
17 KASIM CUMA
20.00 Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor (Vodafone Park) (Serkan Çınar)
18 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye) (Mete Kalkavan)
16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) (Bülent Yıldırım)
19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) (Ali Palabıyık)
19 KASIM PAZAR:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları) (Halis Özkahya)
14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs) (Fırat Aydınus)
16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Medical Park) (Ümit Öztürk)
19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (Yaşar Kemal Uğurlu)
20 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (Halil Umut Meler)