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Spor

Süper Lig'de 10'uncu hafta hakemleri açıklandı

İstanbul,(DHA) -  Süper Lig'in 10'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu

26 Ekim 2017 16:06

İstanbul,(DHA) - 

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 
Ligin 6\'ncı haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta görev alan ve sonrasında 4 hafta dinlendirilen hakem Ali Palabıyık, 10\'uncu haftada 29 Ekim Pazar günü Bursaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçta görevlendirildi. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede ise hakem Halis Özkahya düdük çalacak
Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde: 
27 EKİM CUMA
20:00 Kasımpaşa - Göztepe (Bülent Yıldırım)

28 EKİM CUMARTESİ 
14:00 Gençlerbirliği - Evkur Yeni Malatyaspor (Hüseyin Göçek)
16:30 Medipol Başakşehir - Teleset Mobilya Akhisarspor (Fırat Aydınus)
19:30 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

29 EKİM PAZAR
14:00 Atiker Konyaspor - Osmanlıspor (Arda Kardeşler) (seyircisiz)
14:00 Kardemir Karabükspor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)
16:30 Bursaspor - Antalyaspor (Ali Palabıyık)
19:30 Trabzonspor - Galatasaray (Halis Özkahya)

30 EKİM PAZARTESİ
20:00 Fenerbahçe - Kayserispor (Halil Umut Meler)

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