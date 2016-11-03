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Spor

Süper Lig'de 10. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek

03 Kasım 2016 14:18

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.

Türk Telekom Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de 10.haftanın maç programı şöyle

4 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)

5 Kasım Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor (Alanya Oba)

16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Arena)

6 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

16.00 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)

19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

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Spor Toto Süper Lighaftanın programıGalatasarayTrabzonsporBeşiktaş

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