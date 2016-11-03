Süper Lig'de 10. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.
Türk Telekom Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de 10.haftanın maç programı şöyle
4 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom Arena)
5 Kasım Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor (Alanya Oba)
16.00 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Arena)
6 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
16.00 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)