Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakalar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakaların seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat yayınlandı. Duyuruda, "Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019 – 2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır" ifadelerine yer verildi.

TFF'nin Covid-19 talimatında yer alan diğer maddeler şu şekilde: