Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakalar seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakaların seyircisiz oynanacağı duyuruldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat yayınlandı. Duyuruda, "Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2019 – 2020 Sezonunda kalan müsabakalar seyircisiz olarak oynanır" ifadelerine yer verildi.
TFF'nin Covid-19 talimatında yer alan diğer maddeler şu şekilde:
- Ateşi 37.8 ve üzerinde olanlar stadyumlara alınmayacak.
- Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.
- Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır.
- Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. Kulübede bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.
- Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.
- Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.
- Saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.
- Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir.