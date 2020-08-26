Süper Lig takımları stadyumlarına kaç taraftar alabilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçlarının ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasite ile seyircili oynanacağını açıkladı. Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçları Ekim ayından itibaren stadyumların yüzde 30 kapasitesi ile seyircili oynanacak. Maçları seyredecek taraftar ise sosyal mesafe ve maske takma kurallarını uygulamak zorunda kalacak.
Ajansspor'un haberine göre TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, normalde maçlarını 6500 kişilik Vefa Stadyumu'nda oynuyordu. Ancak İstanbul ekibi, gelecek sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak. Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.
Buna göre Süper Lig'de bulunan 21 takım, yeni sezonda kaç taraftara oynayacak?
Fenerbahçe
Stadyum kapasitesi: 47.834
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 14.350
Galatasaray
Stadyum kapasitesi: 52.223
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 15.666
Beşiktaş
Stadyum kapasitesi: 41.450
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.435
Trabzonspor
Stadyum kapasitesi: 40.790
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.237
Çaykur Rizespor
Stadyum kapasitesi: 15.332
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4599
Göztepe
Stadyum kapasitesi: 19.713
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5913
Denizlispor
Stadyum kapasitesi: 18.745
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5623
Sivasspor
Stadyum kapasitesi: 27.532
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 8259
Alanyaspor
Stadyum kapasitesi: 10.128
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 3038
Başakşehir
Stadyum kapasitesi: 17.156
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5146
Gaziantep FK
Stadyum kapasitesi: 33.502
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 10.050
Kasımpaşa
Stadyum kapasitesi: 13.856
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4156
Kayserispor
Stadyum kapasitesi: 32.864
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9859
Yeni Malatyaspor
Stadyum kapasitesi: 25.745
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7723
Konyaspor
Stadyum kapasitesi: 42.000
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.600
Antalyaspor
Stadyum kapasitesi: 32.537
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9761
Gençlerbirliği
Stadyum kapasitesi: 20.560
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 6168
Hatayspor
Stadyum kapasitesi: 25.000
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7500
BB Erzurumspor
Stadyum kapasitesi: 23.700
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7110
En fazla taraftar Karagümrük'e
Stadyum kapasitesi (Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak): 92.000
Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 27.600