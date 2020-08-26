Süper Lig takımları stadyumlarına kaç taraftar alabilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçlarının ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasite ile seyircili oynanacağını açıkladı. Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada 2020-2021 Süper Lig sezonunu seyircili oynatmak istediklerini, stadyumların Yüzde 40 kapasitesini kullanacak şekilde bir sistem düşündüklerini söylemişti. Konuyla ilgili resmi açıklama ise geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonundaki Süper Lig maçları Ekim ayından itibaren stadyumların yüzde 30 kapasitesi ile seyircili oynanacak. Maçları seyredecek taraftar ise sosyal mesafe ve maske takma kurallarını uygulamak zorunda kalacak.

Ajansspor'un haberine göre TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, normalde maçlarını 6500 kişilik Vefa Stadyumu'nda oynuyordu. Ancak İstanbul ekibi, gelecek sezon maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak. Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesinden dolayı en çok taraftar hakkı Fatih Karagümrük'ün olacak.

Buna göre Süper Lig'de bulunan 21 takım, yeni sezonda kaç taraftara oynayacak?

Fenerbahçe

Stadyum kapasitesi: 47.834

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 14.350

Galatasaray

Stadyum kapasitesi: 52.223

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 15.666

Beşiktaş

Stadyum kapasitesi: 41.450

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.435

Trabzonspor

Stadyum kapasitesi: 40.790

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.237

Çaykur Rizespor

Stadyum kapasitesi: 15.332

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4599

Göztepe

Stadyum kapasitesi: 19.713

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5913

Denizlispor

Stadyum kapasitesi: 18.745

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5623

Sivasspor

Stadyum kapasitesi: 27.532

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 8259

Alanyaspor

Stadyum kapasitesi: 10.128

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 3038

Başakşehir

Stadyum kapasitesi: 17.156

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 5146

Gaziantep FK

Stadyum kapasitesi: 33.502

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 10.050

Kasımpaşa

Stadyum kapasitesi: 13.856

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 4156

Kayserispor

Stadyum kapasitesi: 32.864

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9859

Yeni Malatyaspor

Stadyum kapasitesi: 25.745

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7723

Konyaspor

Stadyum kapasitesi: 42.000

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 12.600

Antalyaspor

Stadyum kapasitesi: 32.537

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 9761

Gençlerbirliği

Stadyum kapasitesi: 20.560

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 6168

Hatayspor

Stadyum kapasitesi: 25.000

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7500

BB Erzurumspor

Stadyum kapasitesi: 23.700

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 7110

En fazla taraftar Karagümrük'e

Stadyum kapasitesi (Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak): 92.000

Yüzde 30 kapasite sınırı geldiğinde seyirci sayısı: 27.600