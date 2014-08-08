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Bilim / Teknoloji

Süper Lig takımları FIFA 15'te!

EA, Türkiye SüperLig kulüplerinin FIFA 15'e geleceğini duyurdu

08 Ağustos 2014 00:04

Electronic Arts bu yıl, 18 Türkiye Süper Lig kulübünün, Eylül 2014'te piyasaya çıkacak olan yeni FIFA 15'te yer alacağını açıkladı. Yoğun talep üzerine EA Sports'un Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerle görüştüğü ve Türkiye Süper Ligi'ni FIFA 15'e dahil etmek için anlaştığı öğrenildi. Buna göre son şampiyon Fenerbahçe ve ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra lige yeni yükselen Başakşehir Spor Kulübü, Balıkesirspor ve Mersin İdman Yurdu da dahil Türkiye'nin en üst kademe liginde oynayan 18 kulübün her birini oynanabilecek.

CNN Türk’ün haberinde yer alan haberine göre, tüm kulüpler kendi orijinal amblemleri, formaları ve kadrolarıyla karşınıza çıkacak. Bunlara ek olarak, geçtiğimiz sezonun lider golcüsü olan Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'den Moussa Sow, Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin ve Galatasaray’dan Wesley Sneijder gibi Dünya Kupası yıldızı futbolcular, oyunun en popüler özelliği olan FIFA 15 Ultimate Team'de yer alacak. 

“Business Partnership olarak yıllardır çalıştığımız Electronic Arts firması ile birlikte bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Aral Genel Müdürü Ömer Faruk Demir, şunları söyledi: 

“Daha önceki yıllarda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarımızın resmi olarak FIFA’ya dahil edilmesi ile başlayan heyecan, EA ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteği ile Süper Toto Süper Lig’in FIFA 15’e eklenmesi ile katlanarak büyüyor. Türkiye oyun ve spor dünyasını çok yakından ilgilendiren bu olay ile birlikte Spor Toto Süper Ligi 15 milyondan fazla kişi tarafından tanınacak...

Türkiye’nin ve Türk futbolunun tanıtımına da ciddi bir destek sağlayacak bu büyük gelişme ile birlikte Türk oyuncular dünyada en çok satan spor oyununda kendi takımları ile oynama imkanı bulacaklar. FIFA 15’e Spor Toto Süper Lig’in eklenmesinde büyük pay sahibi olan ve önemli bir vizyon ortaya koyan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e, ve Electronic Arts’dan Dr. Olaf Coenen’e ve Jaroslaw Kedzior’a desteklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz”

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