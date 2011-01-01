-SÜPER LİG TAKIMLARI ANTALYA'DA ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın tamamı, devre arası kampını yapmak üzere tercihlerini Antalya'dan yana kullandı. Uygun hava şartları ve tesis zenginliği bakımından Avrupa kulüplerinin de fazlasıyla ilgi gösterdiği Antalya, bu sene de Süper Lig takımlarına evsahipliği yapacak. Ligde mücadele eden takımlardan 11'i, kamplarını Belek'te bulunan otellerde yapacak. Antalyaspor, devre arası kampına kendi tesislerinde devam ederken, 3 takım kamp için Kundu'yu, 2 takım da Side'yi tercih etti. Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların kamp yapacakları yerler şöyle: TRABZONSPOR: Gloria Golf (Belek) BURSASPOR: Topkapı Villa Otel (Kundu) FENERBAHÇE: Arcadia (Belek) KAYSERİSPOR: Susesi (Belek) BEŞİKTAŞ: Gloria Serenty (Belek) KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR: IC Santai (Belek) GAZİANTEPSPOR: Gloria Serenty (Belek) BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR: Emirhan (Side) GALATASARAY: Rixos Lares (Kundu) MEDİCAL PARK ANTALYASPOR: Kendi Tesisleri ESKİŞEHİRSPOR: Calista Luxory Resort (Belek) MANİSASPOR: Titanic (Lara) ANKARAGÜCÜ: Ela Qualty Resort (Belek) GENÇLERBİRLİĞİ: Susesi (Belek) SİVASSPOR: Suena (Side) KONYASPOR: Adora Golf Resort (Belek) BUCASPOR: Sirene (Belek) KASIMPAŞA: Kremlin Palas (Kundu)