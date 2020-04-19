Süper Lig seyircisiz oynanacak; Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi Türkiye'de de liglerin ertelenmesinin ardından BeIN Sports spor spikeri Ercan Taner, liglerin devam etmesi durumunda yapılacak olanları ve uygulanacak maddeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Liglerin haziran ayının 3. haftası başlanmasının planlandığını söyledi.
Süper Lig ilk 26 hafta oynandıktan sonra Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.
BeIN Sports spikeri Ercan Taner liglerin başlaması durumunda saha içi ve dışında alınacak tedbirleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Taner'in açıklamaları şöyle:
"Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya... Maçlar seyircisiz oynanacak. Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak.
Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak.
Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim kurulu verecek.
Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak.
Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek. Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası..."