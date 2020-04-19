Süper Lig seyircisiz oynanacak; Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi Türkiye'de de liglerin ertelenmesinin ardından BeIN Sports spor spikeri Ercan Taner, liglerin devam etmesi durumunda yapılacak olanları ve uygulanacak maddeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Liglerin haziran ayının 3. haftası başlanmasının planlandığını söyledi.

Süper Lig ilk 26 hafta oynandıktan sonra Koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.

BeIN Sports spikeri Ercan Taner liglerin başlaması durumunda saha içi ve dışında alınacak tedbirleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Taner'in açıklamaları şöyle: