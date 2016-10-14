Süper Lig seyirci ortalamasında Avrupa'nın dibinde!

14 Ekim 2016 itibariyle Avrupa'da 12 büyük ligde tüm takımlar ve oynanan maçlar değerlendirildiğinde ortaya çıkan seyirci tablosu Türkiye'nin gerilerde kaldığını gösteriyor.
İşte 12 Avrupa ligindeki seyirci ortalamaları:
Almanya Bundesliga - 40.874
İngiltere Premier Lig - 35700
İspanya La Liga - 27799
Fransa Ligue 1 - 20976
Hollanda Ligi - 18.294
İtalya Serie A - 18.112
Rusya Ligi - 11.555
Belçika Ligi - 10.692
İsviçre Ligi - 9.970
Spor Toto Süper Lig - 8395
Portekiz Ligi - 8.921
Ukrayna Ligi - 5.301.