T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig seyirci ortalamasında Avrupa'nın dibinde!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 hafta itibariyle seyirci ortalaması 8 bin 395 kişi

14 Ekim 2016 15:55

14 Ekim 2016 itibariyle Avrupa'da 12 büyük ligde tüm takımlar ve oynanan maçlar değerlendirildiğinde ortaya çıkan seyirci tablosu Türkiye'nin gerilerde kaldığını gösteriyor.

İşte 12 Avrupa ligindeki seyirci ortalamaları:

Almanya Bundesliga - 40.874
İngiltere Premier Lig - 35700
İspanya La Liga - 27799
Fransa Ligue 1 - 20976
Hollanda Ligi - 18.294
İtalya Serie A - 18.112
Rusya Ligi - 11.555
Belçika Ligi - 10.692
İsviçre Ligi - 9.970
Spor Toto Süper Lig - 8395
Portekiz Ligi - 8.921
Ukrayna Ligi - 5.301.

ETİKETLER

spor toto süper ligseyirci ortalamasıseyirci

İlgili Haberler

Passolig Başkanı da E-Bilet'ten 2 maç ceza almış

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: Elektronik Bilet'le ilgili ciddi eleştiriler var

Passolig, basketbol ve voleybola da gelebilir

Passolig Genel Müdürü Kazancı, kendisinin de toplu tezahürat nedeniyle iki maç ceza alan tribünde bulunduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24