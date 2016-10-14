Süper Lig seyirci ortalamasında Avrupa'nın dibinde!

14 Ekim 2016 itibariyle Avrupa'da 12 büyük ligde tüm takımlar ve oynanan maçlar değerlendirildiğinde ortaya çıkan seyirci tablosu Türkiye'nin gerilerde kaldığını gösteriyor.

İşte 12 Avrupa ligindeki seyirci ortalamaları:

Almanya Bundesliga - 40.874

İngiltere Premier Lig - 35700

İspanya La Liga - 27799

Fransa Ligue 1 - 20976

Hollanda Ligi - 18.294

İtalya Serie A - 18.112

Rusya Ligi - 11.555

Belçika Ligi - 10.692

İsviçre Ligi - 9.970

Spor Toto Süper Lig - 8395

Portekiz Ligi - 8.921

Ukrayna Ligi - 5.301.