Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın oranları düşerken Galatasaray'ın oranı yükseldi.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.10
Beşiktaş: 2.35
Galatasaray: 4.50
Trabzonspor: 25.00
Alanyaspor: 35.00
Gaziantep FK: 55.00
Geçen haftanın Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.20
Beşiktaş: 2.45
Galatasaray: 4.25
Trabzonspor: 25.00
Alanyaspor: 30.00
Gaziantep FK: 40.00