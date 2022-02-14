Süper Lig için yayın ihalesine teklif verenler belli oldu

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi. TFF tarafından yapılan bilgilendirmede yayın ihalesiyle biri alternatif olmak üzere 15 firma teklifte bulundu.

Ajansspor'un haberine göre Saran Group, Sportsradar, Türk Telekom, BeIN, Turkuvaz ve TRT Süper Lig ve TFF 1. Lig için teklif verdi.

Saran Group, BeIN ve Türk Telekom genel paketlere teklifte bulundu. Turkuvaz Medya Grubu ve TRT ise sadece Süper Lig ve 1. Lig maç özetlerine talip oldu.

Yayın ihalesini kazanan firma 21 Şubat'ta açıklanacak.

Yayın paketleri

Federasyon tarafından Süper Lig ve 1. Lig için 4 ana paket hazırlandı. Bu paketler, 2022-23 sezonundan itibaren 2026-27 sezonunu kapsıyor.

Paket 1-A'da 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları bulunuyor.

Canlı yayının alt kategorileri

Paket 1-B: 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

Paket 1-C: 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları var.

Paket 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü haklarını kapsıyor.

Paket 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları bulunuyor.

Paket 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları yer alıyor.

Paket 4 bütün paketleri kapsıyor

Paket 2'de Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı var.

Paket 3 Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkını kapsıyor.

Paket 4'te ise paket 1, paket 2 ve paket 3’e giren yayın haklarının tamamı bulunuyor.

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