Süper Lig heyecanı bugün başlıyor

T24 - Geçtiğimiz sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yeni sezonu Sivas deplasmanında açıyor.





Avrupa maçlarında gösterdiği başarılı performansla transfer döneminde üzdüğü Sarı-Kırmızılı taraftarların bir anlamda gönlünü alan Cim Bom, geçtiğimiz sezon ligde kalmayı son haftalarda başaran Sivasspor'u deplasmanda yenerek lige iyi başlamak istiyor.



Saat 20.00'de başlayacak bu önemli mücadelede düdük çalacak isim Mustafa Kamil Abitoğlu. Abitoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Selçuk Kaya yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.





SİVASSPOR-GALATASARAY





STAT: 4 Eylül

SAAT: 20:00

HAKEMLER: M. Kamil Abitoğlu, M. Emre Eyisoy, Selçuk Kaya, Mustafa Öğretmenoğlu





SİVASSPOR: Ramoviç, Abdurrahman, İvanovs, Sedat, Hayrettin, Mehmet Nas, Kadir, Cihan, Zita, Ceyhun, Mehmet Yıldız

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal





GALATASARAY: Aykut, Ali Turan, Neill, Servet, Hakan Balta, Serdar Özkan, Ayhan, Cana, Mustafa Sarp, Arda Turan, Kewell

TEKNİK DİREKTÖR: Frank Rijkaard



