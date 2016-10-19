Süper Lig gol ortalamasında Avrupa'nın gerisinde

Süper Lig'de, 2012-2013 sezonunun 29. haftasında atılan 10 golün ardından filelerin en az havalandığı periyot yaşandı. Takımlar, ligin 7. haftasında oynanan 9 maçta 11 gol bulabildi. Bu rakam, ligde 114 hafta sonra yakalanan en düşük gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yedi haftada oynanan 63 karşılaşmada 151 defa filelerin havalandığı Süper Lig'in maç başına gol ortalaması ise 2,40 oldu.

En çok gol İspanya'da atılıyor

ntvspor'un haberine göre; İspanya La Liga, 5 büyük futbol ülkesi arasında en fazla gol atılan lig olarak dikkati çekti.

Yedinci haftasında 11 golün atıldığı Süper Lig ile kıyaslandığında, La Liga'da sadece bir maçta 10 gol kaydedilmesi göze çarptı.

Premier Lig'in golcüleri Arsenal ve Manchester City

İngiltere Premier Lig, gol ortalaması bakımından söz konusu ligler arasında ikinci sırada yer aldı.

Ligin en skorer takımları, on dokuzar golle Manchester City ve Arsenal oldu.

Gol ortalamaları sıralamasında İspanya ve İngiltere'yi Almanya ile İtalya takip etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 7 haftalık periyotta yapılan 63 maçta 174 gol atıldı.

Sekiz haftanın geride kaldığı İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 79 maçta 210 kez gol sesi çıktı.

Serie A'da Roma 19, Bundesliga'da Bayern Münih 18 golle en skorer takımlar olarak başı çekti.

Fransa da golü sevmiyor!

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında gol ortalaması bakımından Türkiye'ye en yakın ülke Fransa oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 9 haftada yapılan 90 maçta 224 gol atıldı. Maç başına gol ortalamasının 2,49 olduğu Ligue 1, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında en düşük ortalamayı elde etti.