-SÜPER LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonu fikstürü çekildi. Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda yapılan kura çekimine göre Süper Lig'in ilk yarı maçları şöyle: 1. Hafta (13-16 Ağustos): ------------------------- Fenerbahçe-Antalyaspor Kardemir Karabükspor-Manisaspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor Ankaragücü-Trabzonspor Bucaspor-Beşiktaş Gaziantepspor-Kasımpaşa Eskişehirspor-Gençlerbirliği Bursaspor-Konyaspor Sivasspor-Galatasaray 2. Hafta (20-23 Ağustos): ------------------------- Manisaspor-Ankaragücü Konyaspor-Eskişehirspor Gençlerbirliği-Gaziantepspor Kasımpaşa-Bucaspor Kayserispor-Kardemir Karabükspor Trabzonspor-Fenerbahçe Antalyaspor-Sivasspor Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Galatasaray-Bursaspor 3. Hafta (27-30 Ağustos): ------------------------- Sivasspor-Bursaspor Ankaragücü-Kayserispor Bucaspor-Gençlerbirliği Fenerbahçe-Manisaspor Kardemir Karabükspor-Beşiktaş İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa Eskişehirspor-Galatasaray Antalyaspor-Trabzonspor Gaziantepspor-Konyaspor 4. Hafta (10-13 Eylül): ----------------------- Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor Kayserispor-Fenerbahçe Bursaspor-Eskişehirspor Gençlerbirliği-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş-Ankaragücü Manisaspor-Antalyaspor Trabzonspor-Sivasspor Konyaspor-Bucaspor Galatasaray-Gaziantepspor 5. Hafta (17-20 Eylül): ----------------------- Fenerbahçe-Beşiktaş Trabzonspor-Manisaspor Antalyaspor-Kayserispor Sivasspor-Eskişehirspor Ankaragücü-Kasımpaşa Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor Bucaspor-Galatasaray Gaziantepspor-Bursaspor 6. Hafta (24-27 Eylül): ----------------------- Kayserispor-Trabzonspor Manisaspor-Sivasspor Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Gençlerbirliği-Ankaragücü Kasımpaşa-Fenerbahçe Beşiktaş-Antalyaspor Eskişehirspor-Gaziantepspor Bursaspor-Bucaspor Konyaspor-Kardemir Karabükspor 7. Hafta (1-4 Ekim): -------------------- Fenerbahçe-Gençlerbirliği İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor Manisaspor-Kayserispor Ankaragücü-Konyaspor Kardemir Karabükspor-Galatasaray Bucaspor-Eskişehirspor Trabzonspor-Beşiktaş Antalyaspor-Kasımpaşa Sivasspor-Gaziantepspor 8. Hafta (15-18 Ekim): ---------------------- Galatasaray-Ankaragücü Kasımpaşa-Trabzonspor Bursaspor-Kardemir Karabükspor Gençlerbirliği-Antalyaspor Beşiktaş-Manisaspor Kayserispor-Sivasspor Gaziantepspor-Bucaspor Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Konyaspor-Fenerbahçe 9. Hafta (22-25 Ekim): ---------------------- Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor Kayserispor-Beşiktaş Antalyaspor-Konyaspor Fenerbahçe-Galatasaray Ankaragücü-Bursaspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor Manisaspor-Kasımpaşa Trabzonspor-Gençlerbirliği Sivasspor-Bucaspor 10. Hafta (29 Ekim-1 Kasım): ---------------------------- Eskişehirspor-Ankaragücü Konyaspor-Trabzonspor Galatasaray-Antalyaspor Gençlerbirliği-Manisaspor Kasımpaşa-Kayserispor Beşiktaş-Sivasspor Bucaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Gaziantepspor-Kardemir Karabükspor Bursaspor-Fenerbahçe 11. Hafta (5-8 Kasım): ---------------------- Kayserispor-Gençlerbirliği Manisaspor-Konyaspor Sivasspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe-Eskişehirspor Ankaragücü-Gaziantepspor Kardemir Karabükspor-Bucaspor Beşiktaş-Kasımpaşa Trabzonspor-Galatasaray Antalyaspor-Bursaspor 12. Hafta: (12-15 Kasım): ------------------------- Bucaspor-Ankaragücü Eskişehirspor-Antalyaspor Konyaspor-Kayserispor Galatasaray-Manisaspor Gençlerbirliği-Beşiktaş Kasımpaşa-Sivasspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor Gaziantepspor-Fenerbahçe Bursaspor-Trabzonspor 13 Hafta (19-22 Kasım): ----------------------- Fenerbahçe-Bucaspor Manisaspor-Bursaspor Trabzonspor-Eskişehirspor Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kasımpaşa-Gençlerbirliği Beşiktaş-Konyaspor Kayserispor-Galatasaray Antalyaspor-Gaziantepspor Sivasspor-Kardemir Karabükspor 14 Hafta (26-29 Kasım): ----------------------- Kardemir Karabükspor-Ankaragücü İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Konyaspor-Kasımpaşa Galatasaray-Beşiktaş Gençlerbirliği-Sivasspor Bucaspor-Antalyaspor Gaziantepspor-Trabzonspor Eskişehirspor-Manisaspor Bursaspor-Kayserispor 15. Hafta (3-6 Aralık): ----------------------- Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor Beşiktaş-Bursaspor Trabzonspor-Bucaspor Ankaragücü-Sivasspor Kasımpaşa-Galatasaray Kayserispor-Eskişehirspor Manisapor-Gaziantepspor Antalyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Konyaspor-Gençlerbirliği 16. Hafta (10-13 Aralık): ------------------------- İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor Eskişehirspor-Beşiktaş Sivasspor-Konyaspor Galatasaray-Gençlerbirliği Ankaragücü-Fenerbahçe Kardemir Karabükspor-Antalyaspor Bucaspor-Manisaspor Gaziantepspor-Kayserispor Bursaspor-Kasımpaşa 17. Hafta (17-19 Aralık): ------------------------- Fenerbahçe-Sivasspor Kayserispor-Bucaspor Antalyaspor-Ankaragücü Gençlerbirliği-Bursaspor Kasımpaşa-Eskişehirspor Beşiktaş-Gaziantepspor Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor Trabzonspor-Kardemir Karabükspor Konyaspor-Galatasaray