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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi; favori Fenerbahçe

15 Eylül 2020 17:13

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonluk oranları değişti. En düşük oran Fenerbahçe'ye verilirken, son şampiyon Başakşehir 5. sırada kendine yer buldu.

İddaa'nın şampiyonluk favorileri ve oranları şöyle;

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