Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi; favori Fenerbahçe

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonluk oranları değişti. En düşük oran Fenerbahçe'ye verilirken, son şampiyon Başakşehir 5. sırada kendine yer buldu.</p>\n<p>İddaa'nın şampiyonluk favorileri ve oranları şöyle;</p>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<a rel="nofollow"rticle role="article" data-module="article" data-role="widget-share-parent" data-article-id="1fpevne0uul6u19yik3ufn48bl" data-module-loaded>\n<div>\n<ul>\n<li class="p1"><strong>Fenerbahçe:</strong> 2.90</li>\n<li class="p1"><strong>Galatasaray:</strong> 3.40</li>\n<li class="p1"><strong>Beşiktaş:</strong> 4.50</li>\n<li class="p1"><strong>Trabzonspor:</strong> 5.50</li>\n<li class="p1"><strong>Başakşehir:</strong> 6.00</li>\n</ul>\n</div>\n</article>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>