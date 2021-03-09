Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 29. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 29. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş yoluna 3 puanla devam ederken, Galatasaray , Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ise Alanyaspor'a kaybetti.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş - 2.10

Fenerbahçe - 2.35

Galatasaray - 3.30

Trabzonspor - 30.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 2.50

Galatasaray: 2.65

Trabzonspor: 18.00