Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 23. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, 1.10'luk oranla favoriliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:
Trabzonspor: 1.05
Konyaspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 20.00
Alanyaspor: 30.00
Başakşehir: 50.00
Adana Demirspor: 75.00
Hatayspor: 100.00
Gaziantep FK: 300.00
Galatasaray: 500.00