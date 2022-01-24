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Spor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

24 Ocak 2022 16:44

Süper Lig'de 23. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin lideri Trabzonspor, 1.10'luk oranla favoriliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor, Galatasaray 'ı 2-1 yenerken Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'la; Fenerbahçe ise Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig 21. hafta şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 1.05

Konyaspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 20.00

Alanyaspor: 30.00

Başakşehir: 50.00

Adana Demirspor: 75.00

Hatayspor: 100.00

Gaziantep FK: 300.00

Galatasaray: 500.00

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