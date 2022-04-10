Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu

Sahasında Giresunspor'a yenilen Yeni Malatyaspor, ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında GZT Giresunspor’u konuk etti. Rakibine 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor’un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Karşılaşmayı 23. dakikada Hamidou Traore’nin kaydettiği golle kazanan Giresunspor ise ligde kalma yolunda önemli bir üç puanın sahibi oldu. Chiquinho’nun sol kanattan kullandığı kornerde Ertaç’ın tek yumrukla istediği gibi uzaklaştıramadığı topa arka direkte Traore, gelişine voleyi vurdu, top ağlara gitti.

Bu galibiyetle Giresunspor puanını 39’a yükseltirken, son sıradaki Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.