T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de heyecan başlıyor; işte ilk haftanın hakemleri

12 Ağustos 2021 12:34

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın (Cuma) oynanacak Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş – Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük – Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
21.45 Altay – Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Hatayspor – Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar

19.15 M.Başakşehir – Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Fraport Tav Antalyaspor – Göztepe: Yasin Kol
21.45 Adana Demirspor – Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 DG Sivasspor – İH Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45 Giresunspor – Galatasaray: Erkan Özdamar

hakemsüper lighakemler açıklandıilk hafta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24