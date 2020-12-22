Süper Lig’de haftanın panoraması

Süper Lig’de 13. hafta maçları geride kalırken zirve mücadelesi veren takımlardan Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı hafta puan kaybetti. Beşiktaş bu önemli haftada 3 puanı kazanmayı başardı. Siyah-Beyazlı ekip kazandığı 3 puanla lider Alanyaspor arasındaki puan farkını 4’e indirdi.
Galatasaray 60 yıl sonra kaybetti
13.haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük-Galatasaray karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Son dakikaları nefes kesen maçta Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46'da Alassane Ndao ve 90+11'de Mevlüt Erdinç kaydetti.
Galatasaray'ın golünü 90+6'da Mbaye Diagne (penaltı) attı.
Fenerbahçe son 6 maçın 4’ünü kaybetti
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep'in konuğu oldu.
Karşılaşmada gol perdesi 10. dakikada açıldı. Gaziantep, Amedej Vetrih'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 14 dakika sonra Fenerbahçe 24. dakikada Dimitrios Pelkas'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Maçta dakika 40'ı gösterirken Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand topa ceza sahası içinde elle müdahale etti ve Gaziantep penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim skoru 2-1'e getirdi.
İlk yarısı 2-1'lik Gaziantep üstünlüğüyle biten maçın ikinci yarısında uzun süre skor değişmedi. 90+5. dakikada frikik kazanan Gaziantep'te Kenan Özer topu filelere gönderdi ve maç sonucunu belirledi. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Böylece Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın 4'ünü kaybetti.
Beşiktaş’tan altın değerinde 3 puan
Zirve mücadelesinde rakiplerinin puan kaybı yaşadığı 13. haftada Beşiktaş çok önemli bir galibiyete imza attı. BŞB Erzurumspor’u ağırlayan Beşiktaş rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 59. (Penaltıdan) ve 71. dakikada Aboubakar, 63. dakikada N'Koudou ve 69. dakikada Vida kaydetti. (Vincent Aboubakar son 5 lig maçında 7. golünü attı)
Bir hafta aradan sonra yeniden kazanan Beşiktaş puanını 22'ye çıkarırken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.
13. haftanın sonuçları:
13. hafta sonuçlarıyla beraber oluşan puan durumu:
14. hafta maçları:
Süper Lig'de gol krallığı yarışı: