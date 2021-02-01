Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını Suat Arslanboğa, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler, Antalyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy ve Trabzonspor-Denizlispor maçını Tugay Numanoğlu yönetecek.
İşte Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler:
2 Şubat Salı
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba
Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe
Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu