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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

01 Şubat 2021 12:32

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıklandı.

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçını Suat Arslanboğa, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Arda Kardeşler, Antalyaspor-Beşiktaş maçını Alper Ulusoy ve Trabzonspor-Denizlispor maçını Tugay Numanoğlu yönetecek.

İşte Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler:

2 Şubat Salı

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

Galatasaray - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

3 Şubat Çarşamba

Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor: Fırat Aydınus

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Fraport-TAV Antalyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

4 Şubat Perşembe

Göztepe - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

 

 

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