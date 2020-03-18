T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

18 Mart 2020 12:27

Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

27. haftanın hakemleri

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

ETİKETLER

süper lighakemlergalatasarayyaşar kemal uğurlucüneyt çakır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24