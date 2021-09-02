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Spor

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu

02 Eylül 2021 22:39

Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Ayrıntılar geliyor... 

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