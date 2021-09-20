Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
21 Eylül Salı
17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa
20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Eylül Perşembe
17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır