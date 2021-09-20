Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe - Hatayspor: Suat Arslanboğa

20.00 Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Eylül Perşembe

17.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Cüneyt Çakır