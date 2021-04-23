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Spor

Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu; Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçına atandı

23 Nisan 2021 14:06

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçına atandı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, bu haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçına da atandı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Pazar günü oynanacak maçların hakemleri ise henüz açıklanmadı.

İşte maç programı ve hakem kadroları:

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