Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri belli oldu; Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçına atandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan üst üste ikinci kez Galatasaray maçına atandı. Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında bugün ve yarın oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, bu haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçına da atandı.

Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır, bu hafta Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Pazar günü oynanacak maçların hakemleri ise henüz açıklanmadı.

İşte maç programı ve hakem kadroları: