Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
2 Mart Salı
16:00 Gaziantep - Gençlerbirliği (Bahattin Şimşek)
19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)
3 Mart Çarşamba
13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)
16:00 Sivasspor - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16:00 Başakşehir - Konyaspor (Ali Palabıyık)
19:00 Kayserispor - Rizespor (Hüseyin Göçek)
19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Halil Umut Meler)
4 Mart Perşembe
16:00 Alanyaspor - Göztepe (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)