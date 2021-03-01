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Spor

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

01 Mart 2021 13:06

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 28. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Mart Salı 

16:00 Gaziantep - Gençlerbirliği (Bahattin Şimşek)

19:00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Halis Özkahya)

3 Mart Çarşamba

13:30 Erzurumspor - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)

16:00 Sivasspor - Hatayspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Başakşehir - Konyaspor (Ali Palabıyık)

19:00 Kayserispor - Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Ankaragücü - Galatasaray (Halil Umut Meler)

4 Mart Perşembe

16:00 Alanyaspor - Göztepe (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Abdülkadir Bitigen)

 

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