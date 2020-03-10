Süper Lig'de 25. hafta sona erdi; işte haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 25. hafta, dün (9 Mart) oynan Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Ankara ekibi, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
25. haftada zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Zirve yarışındaki diğer takımlar Trabzonspor ile Başakşehir haftayı kayıpsız atlatırken, Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.
İşte 25. haftanın sonuçları
- Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
- BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
- Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
- Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3
- Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2
- Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1
- Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
- Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2
- Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
İşte 25. hafta sonunda puan durumu