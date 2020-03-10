Süper Lig'de 25. hafta sona erdi; işte haftanın sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'de 25. hafta, dün (9 Mart) oynan Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Ankara ekibi, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

25. haftada zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Zirve yarışındaki diğer takımlar Trabzonspor ile Başakşehir haftayı kayıpsız atlatırken, Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

İşte 25. haftanın sonuçları

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2

Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

İşte 25. hafta sonunda puan durumu