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Spor

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi; işte haftanın sonuçları ve puan durumu

10 Mart 2020 00:23

Süper Lig'de 25. hafta, dün (9 Mart) oynan Gençlerbirliği-Antalyaspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Ankara ekibi, evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

25. haftada zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Zirve yarışındaki diğer takımlar Trabzonspor ile Başakşehir haftayı kayıpsız atlatırken, Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 

Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımı, 49'ar puanı bulunan Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

İşte 25. haftanın sonuçları

  • Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
  • BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-1
  • Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-1
  • Göztepe-Medipol Başakşehir: 0-3
  • Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: 2-2
  • Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1
  • Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
  • Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-2
  • Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

İşte 25. hafta sonunda puan durumu

 

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