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Spor

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

13 Ocak 2022 12:30

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan Fırat Aydınus'a görev verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) CÜNEYT ÇAKIR

20.00 Beşiktaş -Gaziantep FK (Vodafone Park) ARDA KARDEŞLER

15 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 Fatih Karagümrük-Rizespor (Atatürk Olimpiyat) ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) METE KALKAVAN

19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

16 OCAK PAZAR:

13.30 Altay-Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) VOLKAN BAYARSLAN

16.00 Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) YAŞAR KEMAL UĞURLU

19.00 Hatayspor- Galatasaray (Yeni Hatay) ERKAN ÖZDAMAR

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçında tartışmalı kararlara imza atan hakem Fırat Aydınus'a bu hafta görev verilmedi.

Başakşehir-Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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