Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçındaki kararları tartışılan Fırat Aydınus'a görev verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) CÜNEYT ÇAKIR
20.00 Beşiktaş -Gaziantep FK (Vodafone Park) ARDA KARDEŞLER
15 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana) SARPER BARIŞ SAKA
16.00 Fatih Karagümrük-Rizespor (Atatürk Olimpiyat) ÜMİT ÖZTÜRK
16.00 Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) METE KALKAVAN
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
16 OCAK PAZAR:
13.30 Altay-Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) YAŞAR KEMAL UĞURLU
19.00 Hatayspor- Galatasaray (Yeni Hatay) ERKAN ÖZDAMAR
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçında tartışmalı kararlara imza atan hakem Fırat Aydınus'a bu hafta görev verilmedi.
Başakşehir-Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.