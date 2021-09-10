Süper Lig'de 20 takım 442 futbolcuya imza attırdı; zarar 420 milyon lira!

Süper Lig'de yer alan 20 kulüp, 442 oyuncu ile yollarını ayırırken, 443 futbolcu yeni takımlarına transfer oldu. Kulüpler, 28 milyon 711 bin euro gelir, elde ederken, 70 milyon 717 bin euro bonservis ödedi. Kulüpler tam 42 milyon euro zarar etti.



Süper Lig ekipleri her sezon olduğu gibi transfer dönemini hareketli geçirdi. Alman internet sitesi transfermarkt verilerine göre 20 Süper Lig kulübü, toplam 442 oyuncu ile yollarını ayırdı. Bu süre içinde ekipler 443 futbolcuyu kadrolarına kattı. Kulüpler bu dönemde sadece 28 milyon 711 bin euro gelir elde etti. Gider ise 70 milyon 717 bin euro. Kulüpler transfer dönemi sonunda tam 42 milyon euro (420 milyon TL) zarar etmiş oldu.

Beşiktaş oyuncu satışından gelir elde edemedi

Akşam gazetesinin haberine göre; son şampiyon Beşiktaş, 12 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, 7 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Transferler için 7.05 milyon euro harcayan Beşiktaş, oyuncu satışından bir gelir elde edemedi.



Uzun süre şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, 10 futbolcu ile anlaştı, 19 oyuncu gönderdi. 15.95 milyon euro harcayan Sarı-Lacivertli takım oyuncu satışından 6.06 milyon euro gelir elde etti.

Galatasaray 250 bin euro gelir elde etti

Bu sezon büyük bir kadro değişikliğine giden Galatasaray, 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar tam 17 oyuncu ile de yollarını ayırdı.



23.60 milyon euro harcayan Galatasaray sadece 250 bin euroluk bir gelir elde etti.



Transferin en hızlı takımı olan Trabzonspor ise 9 futbolcu kadrosuna kattı, 9 oyuncu ile de vedalaştı... Bordo-mavililer, alınan futbolcular için 6.12 milyon euro harcadı. Fırtına, 1.8 milyon euro da gelir elde etti.