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Spor

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

19 Ağustos 2021 13:13

Süper Lig'in ikinci haftasında, maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Fenerbahçe - Antalyaspor: Halil Umut Meler

Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Galatasaray - Hatayspor: Hüseyin Göçek

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