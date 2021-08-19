Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Süper Lig'in ikinci haftasında, maçları yönetecek hakemler açıklandı.</p>\n<p>Gaziantep FK - Beşiktaş:<strong> Ümit Öztürk</strong></p>\n<p>Fenerbahçe - Antalyaspor:<strong> Halil Umut Meler</strong></p>\n<p>Trabzonspor - Sivasspor: <strong>Abdulkadir Bitigen</strong></p>\n<p>Galatasaray - Hatayspor: <strong>Hüseyin Göçek</strong></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/08/1629368015208-u.jpg" alt width="551" height="730" /></p>\n</body>\n</html>