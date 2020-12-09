Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
11 Aralık Cuma
Kasımpaşa-Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi
Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker
Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
Ankaragücü-Konyaspor: Mete Kalkavan
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi
Sivasspor-Antalyaspor: Halis Özkahya