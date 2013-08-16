Süper Lig bugün başlıyor; 'Gezi ruhu' sahaya inecek mi?

İnan Ketenciler

Gezi Parkı olayları toplumun farklı kesimlerinden birçok kişiyi bir araya getirdi. Antikapitalist Müslümanlar’ın Gezi Parkı’nda Cuma namazı kılarken sol görüşlü öğrenciler tarafından provokasyonlara karşı korunması, biri BDP flaması diğeri Atatürk bayrağı taşıyan iki gencin el ele biber gazından kaçması, Türkiye’yi sarsan haziran ayının unutulmaz kareleri arasında yer aldı.

Ancak, birçoğu için ‘Gezi’ sürecindeki en önemli gelişmelerden biri de, rakip futbol takımlarının taraftarları arasındaki dayanışma oldu. Beşiktaş’ın Çarşı, Fenerbahçe’nin Sol Açık ve Galatasaray’ın Tek Yumruk taraftar gruplarının liderliğinde bir araya gelen ‘üç büyüklerin’ taraftarları, ‘İstanbul United’ (Birleşik İstanbul) adı altında birleşti. Öyle ki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın amblemlerini içeren, ortak bir amblem bile hazırlandı.

İzmir’in ‘kanlı bıçaklı’ rakiplerinden Göztepe ve Karşıyaka’nın taraftarlarının dahi Gezi olaylarında ortak hareket etmesi, futbolseverler arasındaki dayanışma ruhunun hangi boyutlara vardığını ortaya koydu.

Futboldan çok önlemler konuşuluyor

Tribünler arasındaki bu dayanışma, hükümeti de harekete geçirdi. Bugün (16 Ağustos) saat 21.45’te oynanacak Medical Park Antalyaspor – Erciyesspor maçıyla açılışı yapılacak Spor Toto Süper Lig’in başlamasına sayılı saatler kala, futboldan çok Gezi Parkı olaylarının ardından statlarda alınan olağanüstü güvenlik önlemleri konuşuluyor.

Gezi Parkı olaylarının ardından alınan önlemlerin bir kısmı şöyle:

- Tribünlerde ideolojik ve siyasi slogan ile pankartlar yasaklandı. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Ancak ‘ideolojik’ ve ‘siyasi’ slogan tanımı netleşmiş değil. Hangi sloganın ideolojik, hangi sloganın futbol ile ilgili olduğuna kimin karar vereceği, olası bir müdahalenin nasıl yapılacağı şimdiden tartışma konusu…

- İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Trabzon’daki maçlarda spor savcısı görevlendirilecek. 6222 sayılı, yani, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hakkında özel olarak bilgilendirilen savcılar sezonla birlikte göreve başlayacak. Savcılar maçları tribünden izleyecek.

- E-bilet uygulamasıyla taraftarlar bilet alırken kimlik numarasını verecek, yaşanan olaylarda kişilerin tespiti kolaylaşacak. Çeşitli taraftar grupları ise bu uygulamaya ‘fişleme’ iddiası nedeniyle karşı çıkıyor. Elektronik bilete ve kamera sistemine geçmeyen kulüpleri ise ağır yaptırımlar bekliyor.

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in, “Maçlar gece olunca işin içine içki de giriyor” sözlerinin ardından, statlara girişte alkol kontrol uygulaması gündeme geldi. Polis, Kayseri’deki Süper Kupa maçında olduğu gibi şüphelendiği kişilere alkol kontrolü yapabilecek.

- Müsabakalarda gözlemci polis görevlendirilecek. Ayrıca Spor Büro Amirliği, bundan sonraki süreçte daha aktif rol oynayacak.

Gezi ruhu Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinde

Beşiktaş’ın sezon öncesinde yaptığı hazırlık maçlarında tribünlerde ‘Gezi’ olaylarına selam gönderen sloganlar atıldı bile… Siyah beyazlıların, Almanya’da anti-faşist taraftarı ve politik tavırlarıyla bilinen FC St. Pauli takımıyla yaptığı hazırlık maçına, oynanan futboldan çok tribünlerdeki ‘Gezi pankartları’ damgasını vurdu.

Keza, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Salzburg ile oynadığı ve sarı lacivertlilerin 3-1 kazandığı maçta da tribünlerden yükselen “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları günün konusu oldu.

MP Antalyaspor – Erciyesspor maçıyla açılıyor

Hükümet tarafından alınan önlemlerin işe yarayıp yaramayacağı şimdilik belirsiz… Ancak sonuç her ne olursa olsun, Spor Toto Süper Lig 2013-2014 sezonunun daha öncekilere benzemeyeceği kesin…

Futbolla arası iyi olmayanların bile merakla beklediği yeni sezonun ilk hafta fikstürü ise şöyle:

16.08.2013 21:45 M.P. Antalyaspor - Kayseri Erciyesspor

17.08.2013 20:00 KDÇ Karabükspor - Kasımpaşa

17.08.2013 20:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

17.08.2013 21:45 Torku Konyaspor - Fenerbahçe

18.08.2013 20:00 Akhisar Bld.Spor - S.B. Elazığspor

18.08.2013 20:00 Eskişehirspor - Bursaspor

18.08.2013 21:45 Beşiktaş - Trabzonspor

19.08.2013 20:00 Kayserispor - Sivasspor

19.08.2013 21:45 Galatasaray - Gaziantepspor