Süper Lig 7. hafta açılış maçının muhtemel kadro, sakat-cezalı raporu (Akhisar-FBahçe)

Süper Lig 7. hafta açılış maçının muhtemel kadro, sakat-cezalı raporu
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Muhtemel 11: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Olcan, Soner, Larsson, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası 70 TL, maraton 75 TL, kapalı 80 TL, VIP 100 TL, Misafir Tribün: 70 TL
FENERBAHÇE
Muhtemel 11: Kameni, Şener-Skrtel (M.Topal)-Neustadter-Isla, Dirar (Alper)-Ozan-Guiliano-Mehmet Ekici-Valbuena, Janssen
SAKAT: Hasan Ali, Van Persie, Skrtel (Şüpheli), Dirar (Şüpheli)
CEZALI: Josef sarı kart, Neto ve İsmail kırmızı kart cezalısı