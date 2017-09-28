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Spor

Süper Lig 7. hafta açılış maçının muhtemel kadro, sakat-cezalı raporu (Akhisar-FBahçe)

Süper Lig 7

28 Eylül 2017 20:12

Süper Lig 7. hafta açılış maçının muhtemel kadro, sakat-cezalı raporu

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Muhtemel 11: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Serginho, Olcan, Soner, Larsson, Henrique
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale arkası 70 TL, maraton 75 TL, kapalı 80 TL, VIP 100 TL, Misafir Tribün: 70 TL

FENERBAHÇE
Muhtemel 11: Kameni, Şener-Skrtel (M.Topal)-Neustadter-Isla, Dirar (Alper)-Ozan-Guiliano-Mehmet Ekici-Valbuena, Janssen
SAKAT: Hasan Ali, Van Persie, Skrtel (Şüpheli), Dirar (Şüpheli)
CEZALI: Josef sarı kart, Neto ve İsmail kırmızı kart cezalısı

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