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Spor

Süper Lig 4. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 4

07 Eylül 2017 16:24

Süper Lig\'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
9 EYLÜL CUMARTESİ
17:00 Karabükspor - Beşiktaş (ALİ PALABIYIK)
17:00 Sivasspor - Kayserispor (HALİL UMUT MELER)
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (FIRAT AYDINUS)
20:00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (BÜLENT YILDIRIM)
10 EYLÜL PAZAR
17:00 Osmanlıspor - Göztepe (SUAT ARSLANBOĞA)
17:00 Trabzonspor - Gençlerbirliği (ÖZGÜR YANKAYA)
20:00 Antalyaspor - Galatasaray (HALİS ÖZKAHYA)
20:00 Bursaspor - Akhisar Belediyespor (ALPER ULUSOY)
11 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor (ARDA KARDEŞLER)

İSTANBUL / DHA

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