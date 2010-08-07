-SÜPER LİG 14 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos Cumartesi günü 4 maçla başlayacak Süper Lig'in 53. sezonunda ilk gün 2 maç saat 20.00'de, diğer 2 maç da saat 22.00'de oynanacak. Pazar günü 3 maçın oynanacağı ilk hafta maçları, pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak 2 maçla sona erecek. Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçlarının programı şöyle: 14 Ağustos Cumartesi: 20.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Kamil Ocak) 20.00 Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül) 22.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk) 22.00 Bucaspor-Beşiktaş (Stadı daha sonra açıklanacak) 15 Ağustos Pazar: 19.30 Ankaragücü-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs-Seyircisiz) 21.00 Kardemir Karabükspor-Manisaspor (Necmettin Şeyhoğlu) 21.45 Fenerbahçe-Madical Park Antalyaspor (FB Şükrü Saracoğlu-Seyircisiz) 16 Ağustos Pazartesi: 21.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor (Atatürk Olimpiyat) 21.00 Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)