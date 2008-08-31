Süper kupanın rövanşı!

Turkcell Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde bugün Kayserispor ile Galatasaray, Kayseri Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Saat 21.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı hakem Bünyamin Gezer yönetecek.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Nonda, Hasan Şaş ve Sabri, Kayserispor maçının kadrosuna alınmazken, yeni transfer edilen Çek futbolcu Milan Baros kafilede yer aldı.



Turkcell Süper Lig'de ilk haftayı lider tamamlayan ve Kayserispor deplasmanından da lider dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Michael Skibbe'nin Aykut, Linderoth, Meira, Servet, Hakan, Kewell, Ayhan, Mehmet Topal, Arda, Lincoln ve Ümit 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.



Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, ''Deplasmanda oynayacağımız en zor maçlardan birisi. Rakibimiz iyi bir takım. İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Steaua Bükreş maçını da unutmamız gerekir. Önümüzdeki en önemli ve zorlu müsabaka bu. Umarım düşündüklerimizi sahaya yansıtırız'' diye konuştu

