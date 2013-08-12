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Spor

Süper Kupa'da madalyalar karıştı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başardığı TFF Süper Kupa Finali maçının ardından yapılan törende madalyalar karıştı

12 Ağustos 2013 12:06

Süper Kupa Finali'nin ardından düzenlenen seramonide futbolculara verilen madalyalar karıştı. Kupada şampiyon olan Galatasaray'a 2'ncilik madalyası verilirken, Fenerbahçe'ye 1'incilik madalyası verildi.

Süper Kupa Finali'nin ardından yapılan kupa merasimi ve madalya dağıtımında büyük bir skandal yaşandı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin madalyaları karıştı.

Cimbom'un Kanarya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardığı TFF Süper Kupa Finali maçının ardından yapılan törende madalyalar karıştı.

Galatasaray'ın kazandığı Süper Kupa finalinin ardından ilk olarak Fenerbahçeli futbolcular madalyalarını aldılar, hemen ardından Sarı-kırmızılı oyuncular madalyalarını teslim aldılar. Ancak seramoni sonrası madalyaların iki takıma yanlış dağtıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'ye birincilik, Galatasaray'a ikincilik madalyalarının dağıtıldığı anlaşılınca federasyon yetkilileri madalyaları soyunma odasından topladı.

İki takım futbolcuları soyunma odasında madalyaları değiş tokuş yaptı. Finalin ardından formalarını taraftarlara vermeyen iki takımın da futbolcuları soyunma odasında formaları da birbirlerine hediye ettiler.

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